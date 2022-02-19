Нижегородские полицейские изъяли из незаконного оборота свыше трёх тонн рыбы без маркировки

Ранее оперативники пресекли незаконную деятельность бизнес-партнера подозреваемого.

Российские правоохранительные органы по Нижегородской области изъяли из незаконного оборота свыше трёх тонн рыбы без маркировки. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции. Известно, что в рамках расследования ранее возбуждённого уголовного дела о незаконном обороте водных биологических ресурсов, фигурантом которого является местный предприниматель из Заволжья, оперативники выявили складское помещение. Там хранилось более трёх тонн немаркированной рыбной продукции.

Напомним, что о пресечении противоправной деятельности мужчины сотрудниками МВД сообщалось в июле 2024 года. Тогда в цеху, расположенном на территории одного из гаражных массивов, полицейские изъяли свыше 700 килограммов рыбы разного вида. В частности, речь велась об окуне, плотве, леще, судаке и стерляди. У подозреваемого не было сопроводительных документов, подтверждающих легальность происхождения товара. Немаркированную рыбу бизнесмен использовал для последующей обработки и продажи клиентам. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Полицейские установили, что к совершению преступления также может быть причастен деловой партнёр подозреваемого – житель Чкаловского района Нижегородской области.

При проведении обысков в используемом им складском помещении правоохранители обнаружили рыбу различных наименований: чехонь, плотва, вобла, лещ, синец и другие. Стоимость изъятых нелегальных биоресурсов составляет свыше 1,5 млн рублей. пресс-служба МВД РФ по региону

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Фото и видео: МВД Медиа