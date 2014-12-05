Нижегородская полиция раскрыла многоходовую онлайн-аферу

Оперативники задержали курьера мошенников, у которого обнаружили более 1,3 млн рублей.

Полиция Нижегородской области раскрыла многоходовую онлайн-аферу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России

По данным следствия, 89-летняя жительница Сарова попалась на уловку мошенников в сентябре нынешнего года. У нее выманили паспортные данные под предлогом оформления льготного тарифа на услуги связи. Потом с пенсионеркой связался якобы сотрудник военной прокуратуры и сообщил, что ее пытаются обмануть украинские мошенники. Потерпевшая выехала в Арзамас, чтобы передать более 500 тысяч рублей доверенному лицу для сохранения сбережений.

Также сообщается, что по схожему сценарию пострадала 88-летняя пенсионерка, лишившаяся 800 тысяч рублей. Оперативники задержали 19-летнего жителя Башкортостана, которого подозревают в связях с мошенниками. При себе у молодого человека оказалось более 1,3 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

