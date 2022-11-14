Нижегородская полиция привлекла к ответственности 16 нелегальных мигрантов, работавших на овощной базе

В МВД рассказали об итогах профилактического рейда в регионе.

Сотрудники правоохранительных органов по Нижегородской области при силовой поддержке ОМОН совершили на одной из плодоовощных баз профилактический рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства. В результате специалисты проверили 90 иностранных граждан, которые осуществляли там трудовую деятельность.

Выявлено 16 нарушений миграционного законодательства, составлены 10 административных материалов по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ, 4 – по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, 1 – по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ и 1 – по части 4 статьи 18.8 КоАП РФ. пресс-служба МВД по региону

Известно, что в отношении11 правонарушителей назначено наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей каждому. Дополнительно Канавинский суд административного центра региона рассмотрим материалы дела о нарушении режима пребывания в стране. В МВД подчеркнули, что 23 уроженца республик ближнего зарубежья, получившие гражданство РФ не имели отметки о постановке на воинский учёт. В результате эти лица были доставлены в военные комиссариаты по Канавинскому и Ленинскому районам города для проведения необходимых мероприятий. В рамках оперативной проверки полиция установили четвре факта незаконной регистрации иностранных граждан по месту пребывания и два криминальных эпизода использования бланка уведомления о постановке на миграционный учёт с признаками фиктивности.

Суд арестовал мигранта, напавшего на девушку в подмосковном Нахабино.

Фото и видео: МВД Медиа