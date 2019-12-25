Нино назвал причину, по которой может уйти из "Зенита"

Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

Защитник футбольного клуба "Зенит" Нино назвал причину, по которой может вернуться в Бразилию. Об этом он рассказал "Матч ТВ",

По словам 28-летнего игрока, он по-хорошему уезжал из "Флуминенсе", когда состоялся его трансфер в "Зенит". Он также заявил, что знает об интересе к нему со стороны других клубов. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2028 года.

Есть ощущение, что моему сыну, у которого синдром Дауна, в определенных случаях было бы лучше и полезнее, чтобы вся семья находилась в сборе. Чтобы сын, в том числе для лучшего развития, был под вниманием всех близких. Нино, защитник "Зенита"

Напомним, Нино играет в "Зените" с 2024 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В нынешнем сезоне бразилец провел за команду 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Фото: fc-zenit.ru (Константин Золин)