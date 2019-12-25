Нина Сивицкая: «Главная мысль у бизнеса – избежать повторения весеннего локдауна»

Председатель комитета поддержки предпринимательства рассказала о текущей ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства в Выборгском районе и о том, что больше всего беспокоит предпринимателей.

Продолжительный период противоэпидемиологических ограничений, сопровождающийся полным или частичным закрытием некоторых отраслей, не мог пройти без последствий для экономики в целом и для малого бизнеса в частности.

Осенняя волна может отличаться от первой, весенне-летней. Пока не введено серьезных ограничений, но изменения все же начались. Для малого бизнеса — а именно он основной пострадавший — это очень серьезный вызов, ведь он с трудом выжил в первую волну и еще не успел оправиться за короткое окно относительной передышки.

Piter.TV узнал, какова ситуация с сфере малого бизнеса в Выборге и Выборгском районе. Так, по словам председателя комитета поддержки предпринимательства районной администрации, статистика показывает, что серьезного спада среди субъектов бизнеса не наблюдается.

Согласно данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, то большого количества закрывшихся нет. Если на начало года было 6600 субъектов, то на 13 октября – 6400. Спад есть, но он незначительный. Именно вовремя принятые меры поддержки регионального и муниципального уровней дали возможность сохранить предприятия и рабочие места. Нина Сивицкая, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка.

Наоборот, в некоторых сферах есть заметное оживление. В первую очередь, это сфера туризма. Из-за закрытых границ люди стали путешествовать по России и Выборг стал точкой притяжения туристов. Сезон, который для сферы туризма и гостеприимства обещал быть провальным, стал, наоборот, прибыльным.

Спад товарооборота отметила сфера розничной торговли, пострадала сфера услуг. В первую очередь, досуговые центры для детей, кинотеатры, так как к ним были предъявлены наиболее серьезные требования.

Как отметила Нина Сивицкая, в данный момент предприниматели больше всего опасаются, что снова будут введены ограничения, которые приведут к закрытию. Власти пока не планируют вводить жесткие меры, ведь в случае локдауна, проблемы коммерсантов могут превратиться в проблему государства. Если строго следовать противоэпидемиологическим предписаниям, то закрытия бизнеса удастся избежать.

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Фото: Piter.TV