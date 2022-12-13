На трассе М-10 в аварии с КАМАЗом погиб 76-летний водитель легковушки

На трассе М-10, у поворота на поселок Никольское, 29 мая 43-летний водитель автомобиля "КАМАЗ", двигаясь в сторону Петербурга, выбрал неправильное расстояние.

Полиция устанавливает детали смертельного ДТП на трассе М-10. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

На трассе М-10, у поворота на поселок Никольское, 29 мая 43-летний водитель автомобиля "КАМАЗ", двигаясь в сторону Петербурга, выбрал неправильное расстояние и совершил столкновение с едущим впереди автомобилем "Жигули".

За рулем легковушки был 76-летний водитель. В результате ДТП он скончался на месте. Проводится проверка, отметили "Невские Новости".

Момент ДТП с Kaiyi на пересечении Садовой и Гороховой попал на видео.

Фото: 47news