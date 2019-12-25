"Никольские ряды" запускают образовательную программу

Программа откроется 16 мая в 12:00 на территории зеленого амфитеатра.

Общественное пространство "Никольские ряды" в Петербурге запускают серию образовательных событий в рамках поп-ап проекта "Лето в Никольских".

В программе открытые лекции и творческие встречи с деятелями культуры и экспертами в области популярной науки, искусства, моды, кино.

Образовательная программа стартует 16 мая с лекции искусствоведа и преподавателя школы Masters Анастасии Ярмош — об искусстве будущего. На лекции можно будет узнаете о роли искусства в развитии цивилизации, о понятии "новая культура", что предчувствовали художники ХХ века и что прогнозируют современные художники.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться по ссылке. Вход на территорию двора "Никольских рядов" свободный.

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Фото: Piter.tv