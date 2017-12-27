Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Спорт
Николай Валуев назвал Родченкова больным и уголовником
Вчера, 18:58
0
Butenko
1060

Николай Валуев назвал Родченкова больным и уголовником

0
 
 

Григорий Родченков, последние новости. Николай Валуев раскритиковал доклад экс-главы РУСАДА.

Николай Валуев жестко прошелся по личности Григория Родченкова и содержанию его доклада. Слова депутата Госдумы передает издание ПолитЭксперт. В интервью СМИ боксер напомнил об уголовном прошлом автора "допингового досье" и назвал его нездоровым человеком. По его мнению, Григорий Родченков просто отрабатывает возможность проживания в США своей антироссийской риторикой.
 
"Вся эта история прямо связана с политикой. Это же белыми нитками шито. Да и можно ли верить заявлениям уголовника? - подчеркнул депутат.
 
 

 Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Теги: николай валуев , олимпиада , родченков последние новости
Категории: Мировые новости Спорт

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5