Николай Валуев назвал Родченкова больным и уголовником

Николай Валуев жестко прошелся по личности Григория Родченкова и содержанию его доклада. Слова депутата Госдумы передает издание ПолитЭксперт. В интервью СМИ боксер напомнил об уголовном прошлом автора "допингового досье" и назвал его нездоровым человеком. По его мнению, Григорий Родченков просто отрабатывает возможность проживания в США своей антироссийской риторикой.
"Вся эта история прямо связана с политикой. Это же белыми нитками шито. Да и можно ли верить заявлениям уголовника? - подчеркнул депутат.
Ранее мы писали, что Путин назвал ошибкой назначение Родченкова главой антидопинговой лаборатории.
Об этом сообщает "ПолитЭксперт".