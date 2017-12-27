Николай Валуев назвал Родченкова больным и уголовником

Григорий Родченков, последние новости. Николай Валуев раскритиковал доклад экс-главы РУСАДА.

Николай Валуев жестко прошелся по личности Григория Родченкова и содержанию его доклада. Слова депутата Госдумы передает издание ПолитЭксперт. В интервью СМИ боксер напомнил об уголовном прошлом автора "допингового досье" и назвал его нездоровым человеком. По его мнению, Григорий Родченков просто отрабатывает возможность проживания в США своей антироссийской риторикой.

"Вся эта история прямо связана с политикой. Это же белыми нитками шито. Да и можно ли верить заявлениям уголовника? - подчеркнул депутат.

Об этом сообщает "ПолитЭксперт".