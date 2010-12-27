Путин назвал ошибкой назначение Родченкова главой антидопинговой лаборатории

Владимир Путин считает, что Григорий Родченков не должен был возглавить антидопинговое агентство в России.

Владимир Путин признался, что идея назначить Григория Родченкова главой антидопинговой лаборатории России была ошибочной. Во время большой пресс-конференции глава государства ответил на вопрос журналиста о том, как человек с криминальным прошлым и психической болезнью мог возглавить такую крупную структуру.

При этом Путин признался, что лично знает человека, принявшего это решение. Будет ли этот чиновник наказан, Владимир Путин не стал говорить.

Да это была ошибка. И ведь у него сестру осудили за торговлю допингом. И сам он возил допинг в Россию из Северной Америки. Да, человек, который его назначил ошибся. И я знаю этого человека. Но, что уж поделать теперь. Владимир Путин

Фото: Kremlin.ru