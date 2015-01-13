Николай Валуев подался в Общественный штаб по реновации Петербурга

Всего собрали 288 заявок со всех районов города.

Стало известно, что российский боксёр и депутат Госдумы Николай Валуев подал заявку на вступление в Общественный штаб по реновации. Его квартира попала под реновацию. Об этом рассказал на брифинге в Мариинском дворце рассказал председатель петербургского парламента Александр Бельский.

Всего собрали 288 заявок со всех районов города. В числе кандидатов оказались общественные деятели и общественные организации. Также власти города хотят видеть в штабе людей, которые проживают в домах, попавших под реновацию, представителей районов и муниципальных депутатов.

Известно, что "в местах, где будет более 200 домов, должны будут включены четыре человека, где нет домов — один человек, вероятно, это один одномандатный депутат".

Добавим, что голосование за кандидатов пройдёт на сайте Законодательного Собрания с 1 по 15 сентября. К 15 сентября горожанам представят сформированный список штаба.

Ранее Смольный согласовал план реновации в двух кварталах Петербурга. Дома будут снесены в ближайшие 2 года.

Фото: Википедия

