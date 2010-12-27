В Смольном проверили строительство школ и детсадов в трех районах города

Вице-губернатор Николай Линченко провел выездное совещание, в ходе которого проверил выполнение работ по строительству детских садов и школ в Василеостровском, Невском и Фрунзенском районах города.

Как сообщила Piter.TV пресс-служба Смольного, объекты, входящие в маршрут инспекции являются бюджетными долгостроями. Среди них есть постройки, работы на которых начинались еще в 2014-2015 годах.

В ходе проверки был посещен детский сад на Васильевском острове, возглавляет который уже третья по счету компания – "ПетроЭнергоКомплекс". По предварительной оценке, объект пока готов на 37%.

В Невском районе также проверили строительство двух общеобразовательных школ. По поручению Александра Беглова на них должна была активизироваться строительная работа. Сейчас там уже устанавливают дренаж, энергосети и кровлю. В этом же районе есть еще один проблемный объект на Октябрьской набережной 118. По этому адресу расположен детский сад, работы над которым прекратились в 2016 году из за разрыва контракта с подрядчиком. Он простоял без должной консервации до апреля этого года. Строительно-монтажные работы над ним начнутся после заключительного обследования ГБУ "ЦЭТС".

Финальной точкой маршрута вице-губернатора стал объект во Фрунзенском районе. Детский сад, строительство которого осуществляет компания "ПетроЭнергоКомплекс", готов уже на 67%. Сдать его подрядчики планируют уже в конце этого года.

Недавно мы сообщали, что город приобрел новые площадки для строительства школ и детских садов.



Фото: Piter.TV