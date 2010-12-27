Николай Линченко: строителям Петербурга следует синхронизировать строительство жилья и дорог

Вице-губернатор дал наставления петербургским строителем.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко выступил на собрании "Объединения строителей". Чиновник обозначил перед специалистами основные задачи, которые стоят перед городом. По мнению эксперта, следует обратить внимание на синхронизацию создания дорог и жилья.

Застройщики со своей стороны готовы поддержать новую команду правительства Санкт-Петербурга и совместными усилиями справиться с поставленными задачами прокомментировал ситуацию президент организации Александр Вахмистров

Также чиновник из Смольного считает, что одной из главных проблем являются долгострои. С недостроенными объектами в 2019 году будет вестись активная борьба.

Приоритетной задачей правительства является создание для жителей комфортной городской среды. Для этого, в первую очередь, необходимо синхронизировать строительство жилья со строительством социальных объектов и дорог. А по тем микрорайонам, где уже сформировалось значительное отставание – максимально его сократить добавил спикер

Напомним, что Смольный переделает проектную документацию на новые станции метрополитена.

Фото: Piter.tv