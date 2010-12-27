Смольный переделает проектную документацию на новые станции метрополитена

Чиновники хотят актуализировать планы по созданию нескольких объектов метро.

Смольный собирается актуализировать сроки сдачи новых станций метрополитена. На переделку проектной документации у чиновников уйдет 850 миллионов рублей. Однако, по словам экспертов, этих средств окажется недостаточно поэтому к 2021 году Северную столицу может ждать застой в развитии подземного сообщения. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Одной из основных причин актуализации документации является тот факт, что были внесены изменения в нормативную базу в части применения пассажирских конвейеров (эскалаторов и траволаторов) и в законодательство о транспортной безопасности комментируют ситуацию в пресс-службе КРТИ

В Комитете нет плана закупок на строительство новых подземных объектов на 2019 год. Однако, существуют корректировки старых проектов. В частности, это коснется "Театральной", вторых вестибюлей "Василеостровской" и "Балтийской". Строительство объект станет возможно только к 2021 году.

В этом году будет проведен конкурс на создание проектной документации на станцию "Обводный канал-2" и "Казаковская". В прошлом году Смольный пытался запустить конкурс, но в нем не приняла участие ни одна организация.

Напомним, что на Софийской столкнулись "Мерседес" и "ГАЗель": один человек погиб.

Фото: Piter.tv