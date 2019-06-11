Николай Дроздов больше не будет вести передачу "В мире животных"

Телеведущий, профессор МГУ и доктор биологических наук объявил, что не стоит ждать новых выпусков программы.

Во вторник, 11 июня, в интервью порталу kp.ru телеведущий Николай Дроздов рассказал, что больше не собирается вести свою передачу под названием "В мире животных". Он был ее главным лицом с 1977 года.

Сейчас ученый поправляет здоровье в одном из столичных лечебных заведений. Дроздов также уточнил, что все выпуски, появляющиеся сейчас в телеэфире, являются прошлыми, а он сам оставил передачу полгода назад.

Но несмотря на это, знаменитый телеведущий продолжает выступать с лекциями и преподавать в Московском государственном университете.

Видео: YouTube / Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России