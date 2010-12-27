По мнению артиста, аэропорту подойдет имя того, кто родился и вырос в Петербурге.

Николай Цискаридзе высказался о переименовании "Пулково". Встереча прошла в рамках проекта "Великие имена России" с молодыми жителями Северной столицы.

Так, артист подчеркнул, что выбирать название для петербургского аэропорта должны исключительно горожане. По мнению Цискаридзе, необходимо увековечивать память всех людей, которые действительно внесли вклад в развитие государства на любом поприще. Также ректор Академии русского балета имени Вагановой подчеркнул, что не понмает "как из такого количества имен можно выбрать одно для Москвы или для Петербурга".

Мне очень нравится название "Пулково", потому что Пулковские высоты имеют очень серьезное историческое значение. Все наши выпускные балы проходят в Екатерининском дворце. И каждый раз, когда я везу туда детей, я всегда им объясняю, что здесь стояли немецкие захватчики, отсюда обстреливали этот великий город. Пулково – это не просто название, мне кажется, что для Петербурга это очень знаковое слово отметил Николай Цискаридзе

Напомним, что в данный момент, в списке конкурса есть петербургский музыкант Сергей Шнуров. На такой выбор горожан Цискаридзе отреагировал положительно. Он сообщил, что питает огромное уважение к лидеру группировки "Ленинград" и считает, что со временем в Севеной столице поставят памятник Шнурову.

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