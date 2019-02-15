Вице-губернатор Петербурга проверил работу коммунальных служб в центральных районах города

Николай Бондаренко выявил нарушения более чем на 60 улицах.

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко проверил работу коммунальных служб в центральных районах города, передает пресс-служба Смольного. Власти города особое внимание уделяли работе ГУДП "Центр" и управляющих организаций в Адмиралтейском и Центральном районах.

Первоначально Бондаренко оценивал работу по уборке улиц, дорог и тротуаров от снега и наледи. Известно, что в оперативной очистке улиц от снега нуждаются участки на Кирочной, Моховой, Чайковского и других лиц Петербурга. Вице-губернатор велел вывезти снежные груды снега с улиц и отчитываться лично об исполнении суточных планов. Николай Бондаренко поручил дорожным организациям незамедлительно уборку улиц от снега и обледенения.

С учетом перепада температур и прогнозируемого снегопада в приоритете сейчас вопрос безопасности пешеходов и автомобилистов отметил Бондаренко.

Также вице-губернатор города поручил главам администраций районов усилить работу по содержанию урн и обеспечению своевременной уборке мусора.

Прошу руководство всех районных администраций города обязать собственников недвижимости или арендаторов навести порядок на своих территориях, проверить наличие урн в соответствии с правилами благоустройства заявил вице-губернатор.

Бондаренко также отметил, что отчет по выполнению поручений должен быть готов к понедельнику.

Стоит отметить, что днем 27 февраля на уборке города было задействовано порядка 1090 единиц снегоуборочной техники, также 1130 работников дорожных организаций. Отмечается, что круглосуточно дорожные предприятия обслуживают порядка 60 квадратных метров улично-дорожной сети. Также известно, что за сутки было вывезено более 54 тыс. кубических метров снега с улиц и дорог Петербурга.

Ранее мы писали, что жилищные службы готовятся бороться с сосульками в Петербурге из-за предстоящего потепления.

Фото: gov.spb.ru