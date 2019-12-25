Николаевскую больницу в Петербурге перепрофилируют для пациентов с коронавирусом

Принимать пациентов в учреждении смогут уже с 19 октября.

Стало известно, что Николаевскую больницу в Петергофе перепрофилируют для пациентов с коронавирусом. Об этом 13 октября сообщили на странице медицинского учреждения в соцсети "ВКонтакте".

В настоящее время в больнице работает санитарный пропускник и функционирует система обеспечения коек кислородом. Принимать пациентов в учреждении смогут уже с 19 октября.

Из-за того, что учреждение готовится к перепрофилированию, для 67 пациентов, находившихся в отделении гемодиализа, изменили маршрутизацию. Они получили на выбор 204 варианта перенаправления в 18 больниц Петербурга и Ленобласти, решение можно принимать самостоятельно.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге среди подростков заболеваемость COVID-19 выросла на 181%. Случившееся связано с формированием новых коллективов в образовательных учреждениях, отметили в Роспотребнадзора.

Фото: Николаевская больница (больницы Санкт-Петербурга) / ВКонтакте