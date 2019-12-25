Никол Пашинян прибыл в Петербург на неформальную встречу лидеров СНГ

В мероприятии также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

В пятницу, 7 октября, армянский премьер-министр Никол Пашинян прибыл в Петербург с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба кабмина Армении.

Пашинян примет участие в неформальной встрече руководителей стран СНГ вместе с президентами РФ, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, мероприятие в Константиновском дворце станет важнейшей частью подготовки к саммиту содружества, который пройдёт на следующей неделе, 14 октября, в Астане.

Напомним, что на встрече не смог присутствовать президент Кыргыстана Садыр Жапаров. Вместо него приедет госсекретарь Суйунбек Касмамбетов.

Фото: YouTube / Government of Armenia