Nikkei прокомментировало планы США по размещению собственных ракет на островах в Восточно-Китайском море.

Nikkei: Токио не ведет с Вашингтоном переговоры о размещении в Японии новых ракет. Местное издание заявило, что страна в настоящее время не планирует устанавливать новые американские ракеты в целях противодействия Пекину. Однако власти приветствуют такую защиту в Индо-Тихоокеанском регионе.

Развертывание новых ракет США для сдерживания Китая было бы для нас плюсом. источник СМИ из японской администрации

По данным Defence News, США изучает вопрос размещения на островах Японии в Восточно-Китайском море ракеты наземного базирования. дальность выпускаемого оружия будет составлять более 500 км. На данную задачу военные выделили в текущем проекте государственного бюджета порядка 1,3 млрд долларов. Эта сумма будет запрошена у властей. В Nikkei уточнили, что в зоне Восточно-Китайского моря США планируют развернуть противокорабельные ракеты на мобильных установках.

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