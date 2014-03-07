Никита Михалков пригрозил Ксении Собчак после заявления о его высоких доходах

Михалков заявил, что государственное финансирование данных лент составляет лишь 22%.

Режиссёр Никита Михалков пригрозил журналистке Ксении Собчак после заявления о его высоких доходах. Она назвала его последние работы провальными и выразила сомнения в том, что ленты режиссёра получают финансирование честным путём.

Собчак отреагировала на слова Михалкова о высоких доходах артистов, которые высказывались в поддержку политика Алексея Навального. Журналистка заявила, что сметы фильмов "Утомлённые солнцем — 2: Предстояние", "Солнечный удар" и "Утомлённые солнцем — 2: Цитадель" выглядят странно.

Михалков заявил, что государственное финансирование данных лент составляет лишь 22%, а остальные средства авторы находили сами. Также режиссёр отметил, что довольно большую часть дохода получает благодаря Российскому союзу правообладателей.

Ранее телеведущий Андрей Норкин резко высказался об актерах, критикующих власть.

Видео: Youtube/БесогонTV