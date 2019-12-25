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Депутат ЗакСа попросил Беглова сделать тротуары у школы на Российском бульваре
Сегодня, 11:13
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Депутат ЗакСа попросил Беглова сделать тротуары у школы на Российском бульваре

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Ранее о проблеме Piter.TV рассказали местные жители.

Депутаты Законодательного Собрания одобрили запрос Сергея Никеишина к губернатору Петербурга о создании тротуаров у школы №414 в Красносельском районе города. Заседание в ЗакСе проходит каждую среду.

Дело в том, что поблизости находится образовательное учреждение, а тротуаров для пешеходов нет и не планируется. Школа располагается на Российском бульваре, она открылась в этом году после реконструкции. У школы появились бассейн и спортзал. 

Ранее Piter.TV подробно рассказал о проблеме. По словам местных жителей, на участке уже происходили смертельные аварии. 

Фото: Piter.TV

Теги: пешеход, тротуар, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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