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Нигматуллин назвал Соболева "токсичным" футболистом
Сегодня, 14:47
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Нигматуллин назвал Соболева "токсичным" футболистом

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Экс-вратарь заявил, что нападающий не демонстрирует высокую мотивацию.

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин назвал форварда "Зенита" Александра Соболева "токсичным" футболистом. Его слова приводит портал Metaratings.

Экс-футболист назвал переход Соболева из "Спартака" в "Зенит" прекрасным трансфером для красно-белых. Нигматуллин отметил, что 27-летний нападающий не демонстрирует высокую мотивацию и наслаждается своим контрактом.

Избавились от токсичного и немотивированного футболиста.

Руслан Нигматуллин, экс-вратарь

В нынешнем сезоне Александр Соболев провел за "Зенит" 16 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Ранее Боярский заявил, что "Зенит" выиграет РПЛ в год 100-летия клуба

Фото: fc-zenit.ru

Теги: александр соболев, руслан нигматуллин, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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