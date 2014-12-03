Нигматуллин назвал Соболева "токсичным" футболистом

Экс-вратарь заявил, что нападающий не демонстрирует высокую мотивацию.

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин назвал форварда "Зенита" Александра Соболева "токсичным" футболистом. Его слова приводит портал Metaratings.

Экс-футболист назвал переход Соболева из "Спартака" в "Зенит" прекрасным трансфером для красно-белых. Нигматуллин отметил, что 27-летний нападающий не демонстрирует высокую мотивацию и наслаждается своим контрактом.

Избавились от токсичного и немотивированного футболиста. Руслан Нигматуллин, экс-вратарь

В нынешнем сезоне Александр Соболев провел за "Зенит" 16 матчей во всех турнирах и забил два гола.

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Фото: fc-zenit.ru