Боярский считает, что "Зенит" выиграет РПЛ в год 100-летия клуба

По словам артиста, он не согласен с тем, что сине-бело-голубые находятся в кризисе.

Народный артист России Михаил Боярский считает, что "Зенит" выиграет Российскую премьер-лигу (РПЛ) в год 100-летия клуба. Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

По словам Боярского, он не согласен с тем, что сине-бело-голубые находятся в кризисе. Артист сравнил "Зенит" с пружиной, которая съежилась. но затем "распрямится и снова станет чемпионом".

В год столетия клуба иначе и быть не может. Я ни секунды в этом не сомневаюсь. Михаил Боярский, народный артист России

После 18-ти туров "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Вместе с лидирующим "Краснодаром" команда набрала 39 очков, но уступает первое место по дополнительным показателям.

Ранее Аршавин заявил о желании стать президентом "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru