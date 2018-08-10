Рэпер Нигатив: "Я скучаю по Петербургу, как по отцу"

Рэпер Нигатив рассказал Piter.TV, как относится к Санкт-Петербургу.

Рэпер Нигатив уже несколько лет живет в Петербурге, в город на Неве он переехал из Краснодарского края. Съемочной группе Piter.TV удалось узнать, как музыкант относится к Петербургу и считает ли себя петербуржцем.

Я безумно люблю этот город, я за ним скучаю как за ребенком, наверное, а скорее, как по отцу. Если 3-4 дня в разлуке, я прям начинаю тосковать и радуюсь, когда возвращаюсь. Это такая штука едва уловимая: стал ты петербуржцем или все еще понаехавший. Нигатив

Фото и видео: Piter.TV