Рэпер Нигатив: "Я скучаю по Петербургу, как по отцу"

Рэпер Нигатив уже несколько лет живет в Петербурге, в город на Неве он переехал из Краснодарского края. Съемочной группе Piter.TV удалось узнать, как музыкант относится к Петербургу и считает ли себя петербуржцем.
Я безумно люблю этот город, я за ним скучаю как за ребенком, наверное, а скорее, как по отцу. Если 3-4 дня в разлуке, я прям начинаю тосковать и радуюсь, когда возвращаюсь. Это такая штука едва уловимая: стал ты петербуржцем или все еще понаехавший.
Нигатив
Фото и видео: Piter.TV
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