Нидерланды заявили, что Европа пока не готова конфисковать замороженные российские активы

Джеффри ван Леувен оценил единство стран ЕС по теме передачи российских средств Украине.

Евросоюз пока не может достичь согласия по изъятию замороженных российских финансовых и имущественных активов для передаче их украинской стороне. Соответствующее заявление в рамках выступления на форуме по безопасности, организованного Аспенским институтом, сделал советник нидерландского премьер-министра по вопросам иностранных дел и политики безопасности Джеффри ван Леувен.

Мы на самом деле еще не достигли этапа, когда сможем изъять активы и отдать их Украине. Причины в возражениях Германии и юридических вопросах, которые могут быть вынесены в суд. Мы еще далеко не продвинулись, чтобы сказать, что можем сделать это. Джеффри ван Леувен, советник премьера Нидерландов

Напомним, что Европейская комиссия с 2022 года неоднократно публично заявляла о том, что существующее региональное законодательство сейчас не допускает конфискации замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов, а также передачи их другому лицу или государству. Однако с лета прошлого года руководство ЕК развернуло интенсивную работу по изменению европейских норм ради того, чтобы сделать конфискацию таких средств законной.

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Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute