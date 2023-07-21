Замгенсека НАТО заявил, что альянс сообщил Зеленскому о нежелании вступать в конфликт с РФ

Мирча Джоанэ оценил шансы Киева на вступление в военный альянс.

Руководство НАТО на летнем саммите в Вильнюсе 11-12 июля объяснила украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что приглашение киевскому режиму вступить в Североатлантический военный альянс привело бы к региональному конфликту с Россией, что на текущий момент не входит в планы блока стран. Соответствующее заявление в ходе выступления на форуме по безопасности организованном Аспенским институтом, сделал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. При этом эксперт уверен, что на проведенном мероприятии Украина приблизилась к членству в НАТО.

Я сказал, что мы не можем сегодня пригласить Украину, потому что это означало бы, что НАТО войдет в конфликт с Россией, что не входит в наши планы. Мирча Джоанэ, замгенсека НАТО

В Киеве хотят заключить двусторонние гарантии безопасности до конца года.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute