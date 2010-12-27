Ничего нового: спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию

Спикер просит дать нижней палате правительства больше прав.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию. Депутат считает, что документ в целом хороший, но нуждается в точечных изменениях. Речь политика опубликована утром 17 июля.

Отметим, что мысли Володина нельзя считать новаторскими. Ранее спикер уже выступал с подобными обращениями. Журналисты заметили, что парламентарий даже говорит одинаковыми формулировками, которые были заявлены еще в апреле 2019 года. А впервые мысль о правках прозвучала от Володина в декабре прошлого года.

Депутат надеется увеличить роль парламента в формировании кабинета министров. Таким образом спикер надеется устранить дисбаланс между ветвями власти. на данный момент нижняя палата может только дать согласие на назначение кандидата на должность председателя правительства. Затем уже избранный человек занимается формированием кабинета министров и отправляет список за утверждением президенту.

В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов Правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию резюмирует Володин

Ранее Piter.tv писал о том, что в Совет директоров РЖД вошел Владимир Пучков, уволенный с поста министра ЧС после трагедии в "Зимней вишне".

Фото: Piter.tv