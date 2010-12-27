СМИ: в Совет директоров РЖД вошел Владимир Пучков, уволенный с поста министра ЧС после трагедии в "Зимней вишне"

В компании объявили о двух новых членах Совета директоров.

СМИ: в Совет директоров РЖД вошел бывший министр по ЧС Владимир Пучков. Ранее чиновника сместили с должности из-за допущенной трагедии с торговым центром "Зимняя вишня". Также в состав организации попал бывший канцлер Австрии Кристиан Керн. На родине чиновник занимался развитием "Австрийских железных дорог". Иностранцу предложили место независимого члена совета.

Назначение произошло в период, когда компания заявляет о работе над крупными национальными проектами страны. В совете директоров РЖД остаются прежние лица: министр сельского хозяйства Патрушев, вице-премьер Акимов, замглавы Минэкономразвития Расстригин, генеральный директор компании Олег Белозеров и другие представители власти и бизнеса.

Ранее Piter.tv писал о том, что в греческом аэропорту в Салониках сотрудник аэропорта напал на россиян.

Фото: Piter.tv