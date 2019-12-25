Незаконную торговлю курами пресекли в Ленобласти

Ветеринарная служба остановила нелегальную продажу птиц в Первомайском.

Пресс-служба управления ветеринарии Ленинградской области сообщила о пресечении несанкционированной торговли живой курой в поселке Первомайское. Птицы были размещены в кузове автомобиля "Газель" и продавались без какой-либо сопроводительной документации, позволяющей установить их происхождение и эпизоотический статус. В грузовике находилось около 250 птиц, к продаже которых нелегальные торговцы подготовились лишь разместив объявления в поселке. Разрешение на торговлю, ветеринарные и транспортные документы также отсутствовали, что стало поводом для привлечения к административной ответственности.

Совместная операция ветеринарной службы, местной администрации и представителей МВД завершилась изъятием всей партии птиц и эвтаназией. Тушки были сожжены, мобильная торговая точка продезинфицирована.

Ранее в Петербурге снесли незаконные точки по продаже корюшки.

Фото: пресс-служба управления ветеринарии Ленинградской области