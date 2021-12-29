Незаконную гостиницу в жилом доме на Гатчинской улице закроют по решению суда

Гостиница нарушала права и интересы других жильцов дома.

Прокуратура требует закрыть незаконную гостиницу в доме №1/56 на Гатчинской улице. Пресс-служба ведомства показала видео из квартиры.

В многоквартирном доме несколько этажей занимает гостиница. В общей сложности ее площадь составляет более 600 квадратных метров. Клиенты находят номера через Интернет, служба размещения работает круглосуточно.

Прокурор Петроградского района указал на то, что деятельность владельцев квартир нарушает требования федерального законодательства, так как гостиница располагается в жилом многоквартирном доме. Районный суд требования истца удовлетворил.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург стал самым привлекательным городом для открытия новых отелей.

Видео: прокуратура Петербурга