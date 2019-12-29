ККИ освободил незаконно занятые помещения в семи районах Петербурга

Пользователи занимали площадь под магазины, мастерские и склады.

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ) продолжают выслеживать незаконных пользователей помещений в городе. 3 марта ККИ принудительно освободил занятую недобросовестными торговцами и предпринимателям площадь в семи районах города.

На Индустриальном проспекте выявили ряд подвальных помещений, используемых под торговлю канцелярией, стройматериалами, продуктами, зоотоварами, а также под точки по предоставлению различных бытовых услуг. Помещения многократно демонтировали и перепланировали и оснастили дополнительной сантехникой. В июне прошлого года данный объект нежилого фонда расторг договор с арендодателем, но продолжал деятельность на том же месте.

Аналогичных "зайцев" с истекшими договорами аренды нашли на проспекте Энтузиастов, на Большой Морской улице, 4-й линии В.О, на проспекте Стачек, где расположились продуктовый магазин, кровельная мастерская, склад и столярная мастерская соответственно. На Варшавской улице нашли незаконную точку по продаже продуктов, игрушек и обуви, парикмахерскую и склады, на Каменностровском проспекте и Боровой улице – по магазину, на Московском проспекте – цветочная лавка. Также на Большой Морской улице обнаружили бесцельно используемое помещение на цокольном этаже жилого дома, признанного памятником культурного наследия.

Каждый пользователь продолжал работу с просроченным договором аренды, далеко не все добровольно освободили помещения в срок или освободили частично.

Ранее в Петербурге выселили маникюрный салон и театральную студию.

Фото: пресс-служба ККИ