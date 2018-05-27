Незаконно пересечь российскую границу пытались четверо выходцев из стран Ближнего Востока

Водителей такси, которые подвозили потенциальных нарушителей к границе, также привлекли к административной ответственности.

Стало известно, что пограничники задержали четырех выходцев из стран Ближнего Востока. Они пытались незаконно пересечь российскую границу. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщают в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

По решению суда, всех привлекли к административной ответственности по статье "Нарушение пограничного режима в пограничной зоне". Они должны заплатить штраф и покинуть страну. Отметим, что водителей такси, которые подвозили потенциальных нарушителей к границе, также привлекли к административной ответственности.

За март 2022 года пограничники выявили более 380 нарушителей российского законодательства. Сумма штрафов за этот период составила более 500 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что двух человек заподозрили в отправке из Петербурга за границу военных товаров. Возбуждено несколько уголовных дел.

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