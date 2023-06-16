Полиция продолжает разбираться с незаконным строительством торгового павильона в Парголово

По версии следствия, на земельном участке площадью 168 кв.м. находится торговый двухэтажный павильон, не получивший необходимое разрешение.

Петербургские правоохранители продолжают расследовать уголовное дело, которое связано с незаконным строительством торгового павильона в Парговоло. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по городу.

Напомним, что дело было возбуждено по статье о халатности в отношении неустановленных лиц, работающих сотрудниками Службы Госстройнадзора. По версии следствия, на земельном участке площадью 168 кв.м. находится торговый двухэтажный павильон, не получивший разрешение на строительство. Стройка была продолжена, так как фигуранты дела зафиксировали постройку, как временное сооружение, проявив халатность.

Проведён осмотр места происшествия с участием специалистов в сфере строительства, допрошены собственник земельного участка, назначена строительно-техническая экспертиза. Вышеуказанное сооружение в рамках расследования признано вещественным доказательством, и строительство в настоящее время остановлено. пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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