Незаконные сауну и ресторан обнаружили на Шпалерной

В прокуратуре сообщили, что размер неосновательного обогащения превысил 13 млн рублей.

В Петербурге прокуратура Центрального района нашла нелегальные сауну и ресторан на Шпалерной улице. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что общество с ограниченной ответственностью самовольно использует помещения общей площадью в 979 квадратных метров в выявленном объекте культурного наследия "Жилой дом Шпалерной мануфактуры" на Шпалерной улице, 28 под ресторан и сауну.

В прокуратуре сообщили, что размер неосновательного обогащения превысил 13 млн рублей. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что Смольный устроил рейд после жалоб петербуржцев на летние кафе. Кафе на Матисовом канале нарушила требования в третий раз.

Фото: Piter.tv

