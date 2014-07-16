За три недели в Петербурге прикрыли 98 незаконных торговых точек

В отношении нарушителей составили протоколы.

С конца сентября сотрудники комитета за имуществом (ККИ) совместно с "Центром повышения эффективности использования государственного имущества" (ЦПЭИГИ) проверили рейды по выявлению незаконных уличных торговых лавок. В результате проверок сотрудники освободили 98 земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ККИ.

Рейды прошли в Василеостровском, Фрунзенском, Кировском, Красносельском, Московском, Невском, Адмиралтейском, Центральном, Калининском, Выборгском, Красногвардейском и Приморском районах. Сотрудники прикрыли лавки по продаже овощей и фруктов, аксессуаров для мобильных телефонов, текстильной продукции, экскурсионные билетов, выпечки и не только.

В отношении нарушителей составили протоколы. Лиц, самовольно разместивших киоски, привлекут к административной ответственности.

Ранее мы писали, что в Петербурге за неделю избавились от 62 точек по продаже арбузов и дынь.

Фото: пресс-служба ККИ