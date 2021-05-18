Незаконная продажа черной икры в Петербурге стала уголовным делом

Икру фигуранты хранили в помещении магазина на проспекте Непокоренных.

По факту незаконной продажи черной икры возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и продажа дериватов (производных) особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ). Об этом 24 июля рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, горожане, которые действовали от имени индивидуального предпринимателя, занимающегося розничной продажей рыбной продукции, приобрели не менее 500 граммов незаконно добытой черной икры для ее дальнейшей продажи. Икру соучастники хранили в помещении магазина на проспекте Непокоренных. Оттуда осуществлялась розничная торговля. В январе этого года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий один из фигурантов продал 500 граммов черной икры покупателю за 17 тыс. рублей.

Следователи, сотрудники пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, специалисты Россельхознадзора и Росгвардии 24 июля провели обыски по местам проживания лиц, причастных к совершению этого преступления, в помещении магазина, где продавалась рыбная продукция, и на складском помещении рынка. Обнаружено более 2,5 тонн немаркированных черной икры, клешней краба, мидий.

Подозреваемые в совершении преступления задержаны, с ними планируется проведение следственных действий, обнаруженная рыбная продукция изымается с участием специалистов, после чего будет направлена на ихтиологическую судебную экспертизу. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Видео, фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу