Китайского бизнесмена оштрафовали по иску КГИОП о незаконной перепланировке в доме Штрауса

Предприниматель имел в собственности одно из помещений в здании и провел в нем множество несогласованных работ.

Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал китайского бизнесмена после иска КГИОП. Дело касалось незаконной перепланировки дома Штрауса на 2-й линии В.О., рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Как выяснилось, в помещении 1-Н, собственником которого является Цзан Фэнци, снесли перегородку между двумя комнатами, объединив их, в получившемся пространстве отштукатурили и покрасили стены. Также в стене между двумя другими комнатами отремонтировали кладку кирпича, заменили оконные и дверные заполнения, а во всех помещениях обновили разводку инженерных сетей. В КГИОП заявили, что указанные работы выполнены без проектной документации, не согласованной с комитетом, и нарушают предмет охраны Объекта. Чиновники просили суд обязать бизнесмена в течение года приспособить помещение 1-Н для современного использования и взыскать с него 50 тысяч рублей. В случае неисполнения решения суда увеличить сумму компенсации до 100 тысяч рублей.

Фэнци не явился на заседание, суд удовлетворил требования КГИОП.

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Фото: citywalls.ru