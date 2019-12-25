Комплекс жилых домов Придворного ведомства на Шпалерной улице сделали памятником

В настоящее время в зданиях располагаются бизнес-центры.

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что Комплекс жилых домов Придворного ведомства на Шпалерной улице стал памятником. Об этот сообщает пресс-служба городского комитета по охране памятников.

Как оказалось, "Комплекс жилых домов Придворного ведомства" на шпалерной включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения по распоряжению председателя КГИОП Сергея Макарова. Соответствующий комплекс состоит из смежных двухэтажных флигелей. Здания построены в стиле классицизма.

В настоящий момент там располагаются бизнес-центры.

Ранее мы сообщал о том, что просмотры онлайн-трансляций Мариинского театра превысили 90 миллионов.

Фото:КГИОП