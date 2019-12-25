Отметить знаковое событие в театре решили онлайн-показом.

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что просмотры онлайн-трансляций Мариинского театра превысили 90 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Отмечается, что знаковое событие отпраздновали оналйн-показом легендарной постановки Николая Римского-Корсакова "Царская невеста".

В программе вечернего показа — шедевр Николая Римского-Корсакова о страшной цене интриг и ревности в эпоху опричнины пресс-служба театра.

Напомним, что во время пандемии коронавируса на театры и некоторые общественные места распространяются ограничительные меры.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге магазины книжной сети "Республика" закрываются из-за пандемии.

Фото:Piter.TV