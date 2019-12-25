Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что просмотры онлайн-трансляций Мариинского театра превысили 90 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Отмечается, что знаковое событие отпраздновали оналйн-показом легендарной постановки Николая Римского-Корсакова "Царская невеста".
В программе вечернего показа — шедевр Николая Римского-Корсакова о страшной цене интриг и ревности в эпоху опричнины
пресс-служба театра.
Напомним, что во время пандемии коронавируса на театры и некоторые общественные места распространяются ограничительные меры.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге магазины книжной сети "Республика" закрываются из-за пандемии.
Фото:Piter.TV
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