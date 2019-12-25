В Петербурге магазины книжной сети "Республика" закрываются из-за пандемии 

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что в Петербурге магазины сети "Республика" закрываются из-за пандемии. Об этом сообщает "Собака.ru" со ссылкой на основателя книжных магазинов Вадима Дымова.
По словам Дымова, после почти трех месяцев ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 в Петербурге не хватило оборотных средств на возмещение убытков.
Питерские оказались самыми негибкими, поэтому мы пока вынуждены закрыть все магазины в Петербурге
Вадим Дымов, основатель книжных магазинов "Республика"
При этом в Северной столице будет работать интернет-магазин с доставкой. Дымов отметил, что магазины вернутся в Северную столицу в 2021 году.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге вновь искали бомбы в нескольких торговых центрах и городском суде.
Фото:республика/вк
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