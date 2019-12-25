В Петербурге магазины книжной сети "Республика" закрываются из-за пандемии 

После 2,5 месяцев простоя из-за коронавируса торговой сети в Северной столице не хватило оборотных средств на возмещение убытков.

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что в Петербурге магазины сети "Республика" закрываются из-за пандемии. Об этом сообщает "Собака.ru" со ссылкой на основателя книжных магазинов Вадима Дымова.

По словам Дымова, после почти трех месяцев ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 в Петербурге не хватило оборотных средств на возмещение убытков.

Питерские оказались самыми негибкими, поэтому мы пока вынуждены закрыть все магазины в Петербурге Вадим Дымов, основатель книжных магазинов "Республика"

При этом в Северной столице будет работать интернет-магазин с доставкой. Дымов отметил, что магазины вернутся в Северную столицу в 2021 году.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге вновь искали бомбы в нескольких торговых центрах и городском суде.

Фото:республика/вк