Александр Невзоров* вновь оштрафован судом Петербурга

Он включен в реестр иноагентов под номером 373.

Приморской районный суд Петербурга рассмотрел дело об административном нарушении по ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ в отношении Александра Невзорова*. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов 12 октября.

Невзоров* включен в реестр иноагентов под номером 373. В установленный законом срок – до 15 января текущего года – он, в соответствии с пп. 1, 3 и 6 ч. 8 ст. 9 ФЗ №255 – ФЗ, не исполнил и не предоставил в уполномоченный орган соотвествующие сведения.

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: суд Москвы снял арест с участка Невзорова* в Петербурге.

Фото: Piter.TV

* признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом