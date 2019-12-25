Суд Москвы снял арест с участка Невзорова* в Петербурге

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство журналиста Александра Невзорова*, сняв арест с его земельного участка в посёлке Лисий Нос. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, что имущество Невзорова* было арестовано на время следствия по делу о распространении фейков о ВС РФ, которые содержались в постах журналиста.
Дело по ст. 207.3 УК РФ в отношении публициста возбудили в 2022 году. Поскольку обвиняемый на тот момент уже находился за пределами страны, ему назначено условное наказание.
Ранее мы сообщили о том, что Александр Невзоров* продаёт свой пентхаус в Петербурге.
Фото: Piter.TV
* признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом
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