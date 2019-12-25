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Суд Москвы снял арест с участка Невзорова* в Петербурге
Сегодня, 8:54
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Суд Москвы снял арест с участка Невзорова* в Петербурге

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Имущество было арестовано на время следствия по делу о распространении фейков о ВС РФ, которые содержались в постах журналиста.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство журналиста Александра Невзорова*, сняв арест с его земельного участка в посёлке Лисий Нос. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, что имущество Невзорова* было арестовано на время следствия по делу о распространении фейков о ВС РФ, которые содержались в постах журналиста.

Дело по ст. 207.3 УК РФ в отношении публициста возбудили в 2022 году. Поскольку обвиняемый на тот момент уже находился за пределами страны, ему назначено условное наказание.

Ранее мы сообщили о том, что Александр Невзоров* продаёт свой пентхаус в Петербурге.

Фото: Piter.TV

* признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом 

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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