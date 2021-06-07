Суд Петербурга вновь оштрафовал Невзорова* на 20 тыс. рублей за разжигание вражды

Невзоров* обвинен по ст. 20.3.1 КоАП РФ.

Приморский районный суд Петербурга рассмотрел дело об административном нарушении в отношении Александра Невзорова*. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов в четверг, 10 августа.

По данным следствия, Невзоров* 13 февраля 2023 года на своем YouTube-канале выложил ролик, "содержащий признаки возбуждения ненависти либо вражды". В видеозаписи было представлено интервью белорусской службе Радио Свобода, где фигурант "говорил нехорошее о президенте РФ, о событиях в Крыму в 2014, о жителях России", что подтвердила экспертиза.

Невзоров* обвинен по ст. 20.3.1 КоАП РФ и оштрафован на 20 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура проинспектировала работы по подъему дебаркадера "Серебряный кит".

* признан иностранным агентом на территории РФ.

Фото: Piter.TV