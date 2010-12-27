Задержания во время митинга "Он вам не царь" закончились арестом и выпиской штрафов активистам

В районных судах Петербурга определили наказания для задержанных активистов на митинге 5 мая.

В четырех районных судах завершено рассмотрение дел задержанных на петербургской акции протеста, собранного сторонниками Алексея Навального, 5 мая. Представители власти возбудили административные дела из-за 85 нарушений во время митинга "Он вам не царь". Об этом сообщает пресс-служба Объединенных судов Петербурга.

В Выборгском районном суде 10 человек получили наказание в виде штрафов, еще двое арестованы на пять суток и оштрафованы. В Калининском ведомстве - штрафы и содержание под стражей получили также 10 фигурантов. В Кировской инстанции - двои граждн обязали выплатить штраф, еще одному добавили арест. В Петроградском районном суде вынесены решения по восьми участникам, которых арестовали от 1 до 7 суток и оштрафовали до 15 тысяч рублей, в Невском - арестовано еще 9 петербуржцев. Чаще всего активистов признавали виновными за неповиновение представителю закона и нарушение порядка организации уличного собрания. В Петербурге начато первое уголовное дело за нападение на полицейского во время проведения несанкционированного митинга. "Героем" стал Михаил Цакунов, выбивший зуб оперативнику.

Напомним, что в общей сложности правоохранительные органы забрали около 200 человек с митинга по Невскому проспекту.

Фото: Piter.tv

