"Невский проспект" и переход на "Гостиный двор" закрывали на 25 минут

Взрывчатых веществ в оставленных предметах не обнаружили.

Сегодня утром, в 10:29 по московскому времени станцию метро "Невский проспект" закрывали на вход и выход из-за бесхозного предмета. Также был недоступен переход на "Гостиный двор". В пресс-службе петербургской подземки просили пассажиров добираться наземным транспортом.

Спустя 25 минут все оставленные вещи проверили, взрывчатых веществ в них не обнаружили. Станция метро "Невский проспект" опять доступна на вход и выход, открыт переход на "Гостиный двор".

Ранее мы писали, что 9 мая из-за "Бессмертного полка" изменится работа петербургского метро.

Фото: pixabay.com