Из-за "Бессмертного полка" изменится работа петербургского метро

Несколько центральных станций метро будут работать только на выход.

На время проведения акции "Бессмертный полк" некоторые станции петербургского метро закроют на вход. Так, с 8:30 до 11:30 из "Адмиралтейской" можно будет только выйти. Тоже самое со станциями "Площадь Александра Невского - 1" и "Площадь Александра Невского - 2". 9 мая с 14 часов до 15:25 их вестибюли закроются для входящих. Об этом сообщает пресс-служба подземки Северной столицы.

Как сообщается, в День Победы также закроются оба вестибюля станции "Площадь Восстанция". Для пассажиров они будут доступны только на час" с 14:30 до 15:30. В это время "Маяковскую" наоборот закроют на вход и выход. С 9 до 22 часов не будут функционировать и два входа на "Невский проспект", пассажиры смогут только выйти из метро. С 21:25 до 22 часов "Горьковская" будет работать только на выход. В петербургской подземке попросили заранее спланировать маршруты поездок по городу в День Победы.

Ранее мы писали, что "Бессмертный полк 2018" пройдет от Суворовского проспекта до Дворцовой.

Фото: visit-petersburg.ru