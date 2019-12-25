Центральные проспекты Петербурга утром в среду остались без света

Электричество отключилось на Суворовском, Невском, Литейном проспекте.

Утром 24 февраля на нескольких центральных проспектах Петербурга отключилось электричество, из-за чего встали троллейбусы.

Как рассказали в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс", около 6.30 утра на Невском, Литейном, Суворовском проспектах, на Суворовской площади и проспекте Обуховской Обороны у площади Александр Невского зафиксировали погашение напряжения.

В период с 06.32 по 06.47 и далее с 07:16 в связи с погашением напряжения электротранспорт идёт в объезд. предупредил "Горэлектротранс"

С 6.45 жителям Центрального района вернулась электроэнергия, однако движение нескольких троллейбусов и трамваев через мост и площадь Александра Невского пока приостановлено. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Временно приостановлено движение троллейбусов № 1, 14, 16, 22 и трамваев № 7, 24, 65 через мост и площадь Александра Невского из-за отключения напряжения на внешних источниках. комитет по транспорту

Ранее мы писали, что ветер сдул светофор на перекрёстке Ленинского и Народного Ополчения.

Фото: Piter.TV