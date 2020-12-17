Невролог рассказал, как пережить магнитные бури

Врач уверен, что метеозависимости не существует.

В пятницу, 19 марта, невролог Никита Жуков рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", как пережить геомагнитные колебания тем, кто к ним чувствителен. Следующие магнитные бури спрогнозировали на конец недели.

Врач убежден, что метеозависимости не существует, а состояние человека ухудшается из-за восприятия им окружающего мира. То есть, если провести эксперимент и посадить человека в комнату без окон, то он не почувствует перемену погоды, потому что не будет знать, что происходит снаружи.

Однако магнитные бури действительно могут влиять на здоровье, от них пока не придумали инструменты защиты. Невролог уточнил, что, если человек знает, что колебания ухудшают состояние здоровья, то нужно усилить профилактику и терапию. Что именно сделать предлагает врач, не указывается.

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Фото: Piter.TV