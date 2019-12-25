Врачи дали рекомендации по подготовке к периоду аллергий

Врач аллерголог-иммунолог КДО центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 Ольга Мухина рассказала, что самостоятельно иногда очень сложно различить – аллергия это или инфекционный процесс.

Чтобы правильно подготовиться к сезону аллергий, нужно заблаговременно посетить аллерголога-иммунолога и начать прием профилактических антигистаминных препаратов. Об этом сообщили РИА Новости опрошенные врачи.

Если у вас не установлен диагноз, можно начать приём безрецептурных антигистаминных препаратов второго поколения за две недели до предполагаемого сезона цветения. Елена Бобрикова, заведующая КДО аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 Москвы

При этом посетить аллерголога-иммунолога все же стоит. Прием профилактических препаратов начинается за 14 дней до предполагаемого цветения и завершается только в конце сезона пыления.

В свою очередь, врач аллерголог-иммунолог КДО центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 Ольга Мухина рассказала, что самостоятельно иногда очень сложно различить – аллергия это или инфекционный процесс.

Как правило, пациенты ставят себе диагноз сами, говорят, что ежегодно в одно и то же время происходят одни и те же события. Это – в пользу аллергии. Если же симптомы сопровождаются ломотой в суставах, слабостью, вялостью, повышением температуры - это чаще инфекционный процесс. Ольга Мухина, аллерголог

Аллерголог также отметила, что людям, подверженным аллергическим реакциям, можно и нужно вакцинироваться от коронавируса.

В прошлом году медик объяснил природу "аллергии" на мандарины и шоколад. Специалист назвал реакции на продукты псевдоаллергическими. Зачастую, при употреблении шоколада или мандаринов появляется не настоящая аллергия, а дерматит.

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