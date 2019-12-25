Невролог пояснил влияние мата на мозг

Он посоветовал не ругаться матом даже при сильной боли.

Перенести боль или какую-то неприятность иногда помогают несколько крепких словечек, сказанных в сердцах. Центральная нервная система воспринимает ругательства как агрессию и организм переходит в состояние стресса, в котором можно не заметить даже сильную боль. Об этом радио Sputnik рассказал невролог нейрофизиолог Александр Будик.

В качестве примера невролог привел боксеров, которые из-за высокого уровня стресса не чувствуют боли.

Что в обычном состоянии для человека будет сильная боль, то в возбужденном состоянии он не почувствует. Александр Будик, невролог

Медик при этом посоветовал не использовать мат и ругань постоянно, потому что когда организм часто находится в состоянии стресса, увеличивается нагрузку на сердечно-сосудистую, нервную системы.

Чтобы подавить боль, не нужно ругаться матом, достаточно просто отвлечь внимание чем-то другим.

Когда мы переключаем фокус внимания с того места, где болит, тогда уменьшается боль. Александр Будик, невролог

Ранее невролог назвал неочевидные признаки приближающегося инсульта.

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