Невролог пояснил влияние мата на мозг

Перенести боль или какую-то неприятность иногда помогают несколько крепких словечек, сказанных в сердцах. Центральная нервная система воспринимает ругательства как агрессию и организм переходит в состояние стресса, в котором можно не заметить даже сильную боль. Об этом радио Sputnik рассказал невролог нейрофизиолог Александр Будик.
В качестве примера невролог привел боксеров, которые из-за высокого уровня стресса не чувствуют боли.
Что в обычном состоянии для человека будет сильная боль, то в возбужденном состоянии он не почувствует.
Александр Будик, невролог
Медик при этом посоветовал не использовать мат и ругань постоянно, потому что когда организм часто находится в состоянии стресса, увеличивается нагрузку на сердечно-сосудистую, нервную системы.
Чтобы подавить боль, не нужно ругаться матом, достаточно просто отвлечь внимание чем-то другим.
Когда мы переключаем фокус внимания с того места, где болит, тогда уменьшается боль.
Александр Будик, невролог
Ранее невролог назвал неочевидные признаки приближающегося инсульта.
Фото: pixabay
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